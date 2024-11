.com - Dopo sette anni riapre nella sua completezza l’Ala Ottocentesca del Museo Gypsotheca Antonio Canova

A partire da domenica 1° dicembre 2024, il pubblico potrà nuovamente ammirare una delle realtà museali più affascinanti d’Italia.infattideldi Possagno (TV) che torna ad accogliere i visitatorisua. In questo periodo, diverse opere sono state temporaneamente spostate per consentire le operazioni di conservazione, ma ora l’intero patrimonio del più grande scultore del periodo neoclassico,(Possagno, 1757–Venezia, 1822), torna a essere esposto in tutto il suo splendore.L’ultimo di questi interventi, promosso dal Comune di Possagno, in collaborazione con ile finanziato dal Fondo Cultura istituito dal Ministero della Cultura, ha reso necessaria la chiusura di una parte dellaper consentire il consolidamento strutturale e il miglioramento sismico della seconda e la terza campata del, struttura realizzata su progetto dell’architetto Francesco Lazzari fra il 1831 ed il 1836.