Sport.quotidiano.net - Domenica la sfida contro la Vigor Senigallia. Atletico Ascoli, Pompei fuori ma torna Nonni

L’anche ieri ha proseguito la preparazione in vista delladipomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticellila. Mancherà ancora lo squalificato portiere Thomasche deve pazientare altri tre turni, mentre tornerà a disposizione il difensore Leonardo, che ha scontato la sua giornata di stop. Quelle con lasono sempre state sfide combattute. Il 19 maggio del 2009 proprioini, i giovani dell’, allora allenati da Mister Stefano Filippini, persero per 2-1 la finale playoff del campionato di Promozione sul neutro di Tolentino. Era la squadra dei vari Iachini, Sosi, Gibbs, Filiaggi e della straordinaria coppia di esterni formata da Edoardo Mariani e Lion Giovannini, con gli avversari che festeggiarono il salto in Eccellenza.