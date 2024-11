Anteprima24.it - Diodato in concerto alla rassegna “Un’Estate da BelvedeRE”

Tempo di lettura: 2 minutiè il primo artista confermato della decima edizione di “da”. Il cantautore si esibirà il 20 luglio aldi San Leucio, a Caserta, al festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta. Dopo il successo del primo tour teatrale ditutto sold out, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 sarà protagonista di tredici appuntamenti live – prodotti e organizzati da Magellano Concerti – nei principali festival durante il corso della prossima estate, che faranno tappa anche in Campania per un unico esclusivo evento live. I biglietti per assistere alsaranno disponibili a partire da venerdì 29 novembre alle ore 14 su Ticketone e Go2 e nei punti vendita autorizzati.