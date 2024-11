Devastante schianto tra auto e camion | muore una donna ci sono altri due feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora sangue sulle strade italiane, dove si è registrato l’ennesimo incidente mortale sulla strada provinciale di Valdete, nel territorio comunale di Fermo. L’impattotra un’e un, che si è registrato la mattina di oggi 29 novembre verso le 9:00, è costato la vita ad una.Le dinamiche delloL’incidente si è verificato in contrada Camera di Fermo, dove un’e unper motivi ancora da accertare siurtati violentemente. Non ce l’ha fatta purtroppo lache era al volante della vettura, mentre l’altrache viaggiava insieme a lei sul lato passeggero è stata elitrasportata all’ospedale Torrette di Ancora. Anche ilista ha ricevuto delle cure, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.Dopo l’allarme siprecipitati sul posto i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, i vigili del fuoco, la polizia locale di Fermo e la polizia di Stato.