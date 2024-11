Leggioggi.it - Decreto Fiscale, ok del Senato: canone Rai 2025, Ape sociale, acconti Irpef a rate. Cosa cambia

Leggi su Leggioggi.it

Approvato inieri 28 novembre, con la questione di fiducia posta dal governo, Ilcollegato alla Manovra di bilancio mette fine (per ora) alla questione delRai, che torna a 90 euro per il; rifinanzia soldi per l’Apee riapre i termini del concordato preventivo biennale. Inoltre accende luce verde all’estensione del Bonus Natale ai genitori con almeno un figlio a carico. L’Ok è stato dato con 100 voti favorevoli e 46 contrari. La palla ora passa alla Camera, che dovrà convertire definitivamente entro il 18 dicembre 2024, il provvedimento introduce misure significative in ambitoed economico. Si tratta della conversione in legge del-legge 155/2024. In dettaglio le più importanti novità del. Indice: riapertura del concordato preventivo biennale Bonus Natale da 100 Euro anche ai genitori singleizzazioneper le Partite Iva Rifinanziata l’Ape2×1000 ai partiti politici Niente riduzione delRai, che torna a 90 euro Sgravi fiscali per investimenti green Payback farmaceutico OpenFiber: riapertura del concordato preventivo biennale Uno dei punti centrali delè la riapertura del Concordato Preventivo Biennale, uno strumento che offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione