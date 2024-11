Ilfattoquotidiano.it - Contro lo spread val bene una guglia: Macron inaugura Notre-Dame. La cattedrale rinasce ma i francesi crollano sotto il peso della manovra di bilancio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo Barnier rischia di cadere sullada un giorno all’altro, la Francia ingoia a difficoltà il rospo di valere come la Grecia sui mercati finanziari e isentono parlare per la prima volta di, ma oggi è un giorno di grandeur a Parigi. A cinque anni dall’incendio dell’aprile 2019 che ha devastato, Emmanuelha messo in scena la visitarinata dalle sua ceneri. Visita trasmessa in diretta tv da France 2 e sui social dell’Eliseo, mostrando le prime immaginichiesa dopo il restauro, a una settimana dalle cerimonie ufficiali del 7 e 8 dicembre.Una boccata di orgoglio per, al minimo dei livelli di popolarità dal 2017, stando agli ultimi sondaggi, col 76% deiche non lo considera un buon presidente e il 63% che non è contrario alle sue dimissioni, in caso di nuova crisi di governo.