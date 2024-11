Conteil voto del Pd a Von der Leyen è grave errore politico

Quotidiano.net - Conte,il voto del Pd a Von der Leyen è grave errore politico

"Per me il Pd ha commesso un. Non è il fatto di trovarsi a votare con Meloni e FdI, è undi prospettiva politica. La Commissione Von der2 non è progressismo", "se vogliamo fare i progressisti dobbiamo farlo a tutto tondo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte agli Stati generali della ripartenza a Bologna. "La Commissione von der2 oggi significa austerità, non più Next Generation Eu. Parlano solo di transizione militare, non di transizione ecologica. Credo che sia stato commesso un grande, non un inciampo o un infortunio. Questa visione la subiremo per tutta la legislatura europea, significa" anche "tagli alla sanità e al welfare". Per quanto riguarda il Movimento, invece, replicando a Beppe Grillo che aveva invitato l'ex premier a lasciare il partito e a scegliere un proprio simbolo, Conte ha osservato: "Ci viene detto 'andatevene da un'altra parte'.