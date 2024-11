Caos bianconero il presidente si dimette e arriva un esonero clamoroso | è successo di tutto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 15:16 di redazioneLa società è in grandi problemi tra i risultati che nonno, le dimissioni dele non solo: le ultimeLe rivoluzioni nel mondo del calcio non sempre avvengono in estate e spesso nemmeno sono programmate. A volte sono veri e propri terremoti societari che nel bel mezzo del campionato vanno a stravolgere, sia dal punto di vista dirigenziale sia naturalmente da quello emotivo.D’altronde spesso queste situazioni portano ad untale da interferire sui risultai della squadra che di punto in bianco si vede mettere sottosopra la propria dirigenza, senza dubbio non una situazione piacevole da affrontare specialmente verso la metà dell’annata sportiva.Se poi di per sé già il rendimento recente non è proprio dei migliori, si fa presto a cadere nel vortice negativo delle critiche e di un periodo che rischia di essere paragonabile ad un tunnel senza uscita.