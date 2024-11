Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic chiede aiuto a Galliani. La richiesta

Leggi su Dailymilan.it

per il: il rinforzo a centrocampo delpotrebbe arrivare dal Monza.Prima il centrocampista. E’ questo il grande obiettivo di mercato diper la finestra invernale di. I rossonero sono, infatti, in cerca di un nuovo innesto in mezzo al campo, così da permettere a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders di tirare un po’ il fiato, visti i tanti impegni che ildovrà sostenere da adesso fino a marzo.Ecco che, quindi, oltre ai nomi di Morten Frendrup del Genoa e Reda Belahyane del Verona, la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino anche il giovane centrocampista di proprietà del Monza Warren Bondo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Si tratta di un mediano francese, con grandi qualità e ampi margini di miglioramento.