Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 i pronostici il programma e gli arbitri dell’11^ giornata

InB la capolista Marzocca affronta in trasferta la sorpresa Ostra, quarta a -2. Per i play-off vale tanto Osimo 2011-Filottranese, per i play-out vale lo stesso discorso Sampaolese-San Biagio. Nel girone C, big match Passatempese-Montecassiano. Intre anticipi di questa sera, tra cui Serralta-Villa Strada a San Severino e il derby di Ancona tra Gls Dorica e Piano San Lazzaro. Domani scontri al vertice nel girone D (Ankon Dorica-Loreto) e nell’F (Cingolana SF-Sarnano)VALLESINA, 29 novembre– Ci avviciniamo alla fine del girone d’andata in. Tra stasera e domani, venerdì 29 e sabato 30 novembre, si giocano le gare. Nel girone B di, la sfida clou è quella di Pianello di Ostra tra Ostrae Olimpia Marzocca, rispettivamente quarta ein classifica.