Bucchi | Il Napoli è l’anti Inter

L’ex attaccante delCristian, allenatore tra le altre di Benevento, Sassuolo e Ascoli ha parlato a TuttoMercatoWeb. L’ex calciatore ha parlato del momento degli azzurri. Tra l’altro ha toccato anche la questione Roma e la situazione del Genoa. Di seguito le sue parole.: “squadra solida”Così l’ex attaccante: “Il, una squadra solida è difficile da affrontare che potrà migliorare alcune prestazioni dei singoli. Ancora non abbiamo visto i migliori Lukaku e Gilmour. Ilpuò tenere testa ai nerazzurri che per valori assoluti sono ancora i favoriti”.sulla RomaContinua l’ex calciatore: “Juric ha sbagliato poco. Ha un marchio di fabbrica netto: è poco malleabile. L’errore è stato quello di affidargli un organico costruito per il tipo di gioco di De Rossi, totalmente diverso.