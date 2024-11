Quifinanza.it - Bonus Natale, via libera nel decreto fiscale ai 100 euro anche ai genitori single

C’èil nuovoallargato tra le misure approvate con il. Il provvedimento è sopravvissuto al fuoco amico di Forza Italia sulla riduzione del Canone Rai ed ha ottenuto il viaprima in commissione e poi in Aula al Senato, con 100 voti favorevoli, 46 contrari e un’astensione, tramite il voto di fiducia. Tra le misure confluite dellegge, atteso adesso all’esame alla Camera per l’approvazione entro il 18 novembre, l’estensione dell’indennità da 100nella tredicesimaai.IlIl, collegato alla manovra 2025 in quanto anticipa al 2024 alcune spese alleggerendo di 1,7 miliardi i conti del prossimo anno, ha accolto ilinsieme alla riapertura dei termini per aderire al concordatocon nuova scadenza fissata al 12 dicembre.