Sport.quotidiano.net - Basket, ottava giornata in Divisione Regionale 2, con CUS Pisa e IES in cerca di riscatto

, 29 novembre 2024 –nel campionato di2, con il GMV, vittorioso nell’anticipo sul campo di Piombino, che ha temporaneamente affiancato Valdera in vetta alla classifica. Pure fuori dalle mura amiche il CUS, targato Cosmocare, di scena al PalaBastia di Livorno, sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti. Gioca invece in casa, ma senza particolari vantaggi, la IES Sport, che ospita, sabato alle 20 al palasport, la capolista Valdera. CUS– In serie negativa da quattro giornate, la rinnovata compagine, guidata da Simon Giorgio La Pietra, stenta a trovare una propria fisionomia di gioco e, soprattutto, una maggiore continuità: forse i troppi cambiamenti e gli innesti tardivi di alcuni, reclutati in avvio dei corsi universitari, ne sono i motivi principali.