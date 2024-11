Lanotiziagiornale.it - Assalto alla svolta green: Urso va alla guerra dell’auto

L’Italia prova a fermare la transizionedel settore auto. E lo fa portando la sua battaglia in Ue, con un non paper promosso insiemeRepubblica Ceca (e sostenuto da altri sei Paesi) per chiedere di anticipare a inizio 2025 la clausola di revisione del regolamento sugli standard Co2 delle auto.Nessuna volontà di sabotare l’obiettivo del 2035 di un passaggio completo all’elettrico, sottolinea da tempo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. Ma, allo stesso tempo, è proprioa dire che “è chiaro a tutti che il percorso verso l’elettrico” si è arrestato.Il non paper disull’autoIn occasione del vertice Ue Competitività,ha presentato il documento con cui viene chiesto l’anticipo di un anno, rispetto al 2026, della clausola di revisione del regolamento, chiedendo di riesaminare le modalità che porteranno allo stop ai motori endotermici entro il 2035.