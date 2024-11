Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 29/11/24: nuovo bacio nel Trono classico, il cavaliere che aveva abbandonato il programma è ritornato

Oggi è stata registrata una nuova puntata di. Di seguito lefornite da Lorenzo Pugnaloni:Segnalazione Gate: si riprende dal focus principale della registrazione di ieri, ovvero la segnalazione arrivata a Gemma su Fabio che lo vedrebbe fidanzato con una donna spagnola. Vediamo quello che è accaduto ieri post registrazione, ovvero Gemma che raggiunge dietro le quinte Fabio per chiedere spiegazioni. Fabio dice che questa donna esiste ma che è una frequentazione risalente a quattro mesi fa e non attuale. Oggi Fabio si presenta in puntata, dunque ritorna, ma nonostante le sue spiegazioni Gemma si mostra molto fredda, non si fida (giustamente).Tina l’ha attaccata dicendo che si sta comportando così perché in realtà a lei non è mai piaciuto Fabio. Lui rimane. Durante la registrazione si sono ignorati, nessun ballo o conversazione.