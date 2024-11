Gaeta.it - Accordo di collaborazione rinnovato tra Autorità Portuale e ITS Academy per la formazione logistica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente estensione dell’tra l’di Sistemadel Mar Tirreno Centro Settentrionale, l’ITSG. Caboto e l’Escola Europea segna un passo significativo nel settore della. L’iniziativa, che si estende per altri sette anni, ha come obiettivo principale quello di promuovere l’educazione professionale e l’occupazione di qualità nel campo dellae intermodale.L’importanza dell’per laIlditra le tre istituzioni rappresenta una risposta concreta alle esigenze didel settore logistico. Secondo quanto rilasciato in una nota ufficiale, questo prolungamento è considerato un passo avanti nella promozione di unadi alta qualità.