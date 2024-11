Gaeta.it - Visita del generale La Gala ad Aversa: focus sulla sicurezza e impegno dei Carabinieri

Ildi Divisione Canio Giuseppe La, alla guida della Legione"Campania", ha svolto unasignificativa presso il Gruppodi. Questo incontro ha avuto luogo in un contesto in cui lapubblica è un tema cruciale, soprattutto in una regione come la Campania, dove le sfide legate alla criminalità sono costanti e richiedono una sorveglianza attenta. LadelLaha fornito l'opportunità per esaminare lo stato attuale delle operazioni e per motivare i militari operanti sul campo.Incontro con i Comandanti del GruppodiDurante la sua, Laè stato accolto dal Tenente Colonnello Pasquale Sasso Iovene, Comandante del Gruppodi. Alla cerimonia hanno partecipato ufficiali della sede e comandanti delle Compagnie di, Casal di Principe e Marcianise, oltre a rappresentanti delle 16 Stazioni dislocate sul territorio.