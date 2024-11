Dailymilan.it - Verso Milan-Empoli, Alvaro Morata c’è, Christian Pulisic forse. Le condizioni

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida traedtorna ad allenarsi aello: queste invece lediMessa in archivio la vittoria sullo Slovan Bratislava per 3-2, ildi Paulo Fonseca ha fatto subito rientro in Italia nella serata di martedì 26 novembre. L’obiettivo dei rossoneri, infatti, adesso si è subito spostato sulla prossima partita di campionato, che sarà sabato alle ore 18 a San Siro contro l’. Nel primo allenamento in preparazione alla gara di Serie A, si è rivisto in campo, dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico portoghese, vista la squalifica in Champions League.Nell’allenamento di giovedì 28 novembre, dovrebbe rivedersi anche Rafael Leao, ma non solo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, ancheavrebbe già recuperato dal piccolo problema accusato nella sfida in Slovacchia e dovrebbe svolgere regolarmente la sessione di allenamento.