Bergamonews.it - Ultimo appuntamento con le “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”

Domenica 1° dicembre si terrà l’del circuito “dei”. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera unica delle fortezze e deidella media pianura lombarda, che per 10 anni ha affascinato migliaia di visitatori. Con oltre 20.000 presenze già registrate quest’anno, il circuito conferma il suo successo e si prepara a chiudere l’anno.Le festività si avvicinano, e ivi accolgono tra luci natalizie, mercatini e mostre. L’evento del 1° dicembre offre l’opportunità di visitare dimore storiche spesso chiuse al pubblico, esplorando antiche roccaforti e piccoli centri storici che raccontano storie di cavalieri, condottieri e famiglie nobili.Visitate il sito pianuradascoprire.it per pianificare il vostro percorso: potrete scegliere tra visite guidate tematiche, racconti di Natale per famiglie o mercatini d’antiquariato.