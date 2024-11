Lapresse.it - Ue, Marino (Verdi) attacca il Pd: “Posizioni schizofreniche, serve un bravo psichiatra”

La posizione del Pd “è una questione interessante, perché è un caso di studio, il Pd vive e continua a vivere in una situazione di schizofrenia, nel senso che in Italia fa l’opposizione al governo Meloni, in Europa sostiene la nomina di Fitto”. Lo ha dichiarato a LaPresse l’europarlamentare e membro della presidenza del gruppo deial Parlamento europeo, Ignazio, commentando il voto di fiducia di ieri alla Commissione europea. “In Italia – ha aggiunto l’ex sindaco di Roma – dice che bisogna investire di più in sanità e meno in armamenti, in Europa vota per addirittura spostare soldi del Pnrr dalla coesione agli armamenti. Quindi c’è bisogno di uno, unoperò”. Quanto al voto contrario della Lega alla Commissione, di cui fa parte anche Fitto, “allora forsepiù di uno”, ha commentato.