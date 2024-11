Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Parlamento Ue contro ogni iniziativa diplomatica con Putin (anche di Scholz). E dice sì alle armi a lungo raggio a Kiev

La risoluzione deleuropeo sul sostegno all’manda in tilt la maggioranza di governo italiana, frantuma il Partito Democratico e, soprattutto, lancia un messaggio chiaro su quale sarà la linea dell’Unione europea per i prossimi cinque anni: vietata qualsiasiindividuale,se ad avviarla è un capo di governo come il cancelliere tedesco. Il testo ha passato l’esame della Plenaria con 390 voti favorevoli, 135 contrari e 52 astensioni, ma ad attirare l’attenzione sono le fratture e i riposizionamenti sugli emendamenti piùversi.come Orbán: l’Ue‘no’ atentativo di dialogo conLa telefonata tra Olafe Vladimirdel 15 novembre scorso aveva fatto ben sperare chi aspetta la ripresa di un dialogo formale tra la Russia e gliati di, soprattutto l’Europa che dovrà fare presto i conti con il cambio di atteggiamento promesso dal neoeletto presidente americano Donald Trump.