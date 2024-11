Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dopo la precettazione la parte della Ministero dei Trasporti è stata ridotta a 4 ore la protesta che domani mattina coinvolgerà il settore del trasporto pubblico locale l’agitazione indetta da 5 diverse sigle sindacali sarà dalle 9 alle 13 interesserà la rete Atac e bussa periferici gestiti dagli operatori privati le reti Cotral e Astral sempre nella fascia oraria 93 ci saranno possibili interruzioni anche nelle attività al pubblico diservizi per la mobilità come lo sportello permessi di via Silvio d’Amico è il Contact Center infomobilità 0657003 la protesta è bene sottolinearlo non interesserà i collegamenti di Ferrovie dello Stato e domani in concomitanza con lo sciopero di 4 ore sono in programma due cortei in il primo da Piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali l’altro da piazza Indipendenza a piazza Barberini dalle 9 alle 14 saranno possibili deviazioni o limitazioni per 38 ore del trasporto pubblico dettagli sulmobilita.