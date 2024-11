Ilrestodelcarlino.it - Tempesta di messaggi la sua ex. Ventenne denunciato per stalking

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Francesca Chilloni La trama di questa storia non è differente da tantissime altre, dove un uomo non avrebbe accetta la separazione e avrebbe dunque iniziato a perseguitare la ex. I sentimenti dietro a questo schema sono potenti, fortissimi: ansia, paura, angoscia, senso di oppressione. I sentimenti che una giovane dice di aver vissuto per mesi, ogni volta che usciva di casa o accendeva il telefonino. Lui, un 24enne residente in Val d’Enza, ieri è statodai carabinieri di Gattatico per atti persecutori. Il giudice delle indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto per lui il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima. Gli è anche stato applicato il braccialetto elettronico, per tenere costantemente sotto controllo i suoi movimenti ed evitare che cerchi di nuovo di fare comparsa all’improvviso nei luoghi frequentati dalla ex.