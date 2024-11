Anteprima24.it - Strade killer: scooter contro auto, 17enne perde la vita in un incidente stradale

Tempo di lettura: < 1 minutoUn drammaticosi è verificato ieri sera a Marigliano, in via Nuova del Bosco. Qui, un’e unosi sono scontrati violentemente. Alla guida delloviaggiavano due ragazzi di 17 anni. Il bilancio è tragico: uno dei due adolescenti è morto durante il trasporto in ospedale, mentre l’altro ha riportato ferite lievi. Il conducente dell’, un uomo di 45 anni, è rimasto ferito ma in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare rilievi e avviare le indagini sulla dinamica dello s, mentre la salma del giovane è stata messa a disposizione dell’rità giudiziaria per ulteriori accertamenti.A Qualiano, in via Circumvallazione Esterna, i carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di unche ha coinvolto unoe un’