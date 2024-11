Ilfattoquotidiano.it - Sophie Codegoni sentita per cinque ore dai pm, conferma gli insulti e le minacce di Basciano. “La borsa? Vero, ma la lancerei dalla finestra”

ore di audizioni davanti alle pm di Milano per, modella e influencer 23enne che, con le sue querele per stalking e, ha fatto arrestare una settimana fa Alessandro, dj 35enne, poi scarcerato dopo meno di 48 oregiudice per le indagini preliminari Anna Magelli che ha revocato l’ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi, dopo l’interrogatorio, le chat e i documenti depositatidifesa. La giovane hato tutto il quadro, fatto digravi eanche di morte, delle due denunce che lei, come ha ribadito oggi, non ha mai ritirato, men che meno la prima del dicembre 2023, presentata a suo dire, “perché vivevo nella paura”.La 23enne ha parlato dei suoi timori per quei continui atteggiamenti persecutori, non negando i riavvicinamenti e i regali ricevuti anche di recente, compresa unadi lusso, ma ribadendo che lui le avrebbe detto, anche quindici giorni fa, “vengo a casa tua e ti ammazzo”.