Lanazione.it - Scena da incubo: “Stavamo cenando, la porta della camera si è chiusa”. C’erano i ladri in casa

Leggi su Lanazione.it

Prato, 28 novembre 2024 – La Castellina sotto scacco dei, che in modo sfrontato entrano nelle case e negli appartamenti presi di mira, anche mentre i proprietari sono a cena o stanno riposando. L’ultimo episodio è andato inmartedì sera, intorno alle 20.30 in via del Palco. Vittima del furto è stata una coppia che all’improvviso, mentre stava, ha sentito uno strano rumore provenire dallamatrimoniale. “in sala quando ho sentito che lavenivaa chiave. Con noi non abita nessun altro – racconta Francesca ancora sotto choc e che già lo scorso anno a dicembre è riuscita a sventare un furto in garage grazie all’allarme– Insieme al mio compagno siamo andati a controllare che cosa stesse accadendo. Effettivamente laeradall’interno.