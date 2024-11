Sabaudia sgomberato l’ex caseificio Carbonelli

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024 – La Polizia di Stato di Latina, con il supporto del personale delle altre forze di polizia, questa mattina, nell’ambito del contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili ed in seguito alla richiesta di assistenza della forza pubblica operata dal custode giudiziario, ha proceduto allo sgombero di un immobile sito a.Lo stabile, oggetto di procedura esecutiva e pertanto affidato al custode giudiziario, era stato occupato da alcuni cittadini stranieri, con tutte le conseguenze in termini di sicurezza, atteso lo stato di estremo abbandono e di instabilità statica del sito. Questa mattina le attività sono state poste in essere da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno bonificato l’area per la successiva opera di messa in sicurezza del sito.