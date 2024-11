Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 29 novembre 2024: Luna in Scorpione, Pesci intuitivo

Leggi su Ultimora.news

L'diFox del 29segue il ritmo dellain. Saranno 24 ore piene di valide intuizioni per coloro che sono nati nel segno del. Ma non solo, perché le stelle hanno molto da dire. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di 29, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.29diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete annuncia che l'amore sta tornando al centro dell'attenzione, ma rimane la necessità di sistemare alcune questioni lavorative per recuperare equilibrio. Toro - L'diFox del Toro non esclude che potrebbero emergere tensioni che è meglio affrontare con calma e senza reazioni impulsive. Evitate situazioni che non meritano il vostro impegno.