Ilrestodelcarlino.it - ’Orgogliosi’ e agguerriti. Il Comitato sfida Alea:: "Centro storico sporco"

Uno dei temi che stanno più a cuore a ‘Orgogliosi Forlivesi’ – ildi cittadini che abitano e o lavorano ine che da inizio anno collaborano con le istituzioni per fare ritornare il cuore cittadino più sicuro, bello e attrattivo – è quello legato alla pulizia di strade, vicoli e piazze. Al riguardo, lunedì prossimo i rappresentanti dele quelli del quartiere, incontreranno i vertici di, per analizzare la situazione sempre più critica e trovare soluzioni condivise: "Si tratta di un incontro importante e di un segnale significativo per cercare di cambiare l’attuale situazione – spiega Carlo Bertaccini portavoce degli ‘Orgogliosi –, perché il tema pulizia e rifiuti è sotto gli occhi di tutti ed è francamente intollerabile. Mi dispiace molto dirlo, ma osservando il, la città è purtroppo definibile come una città sporca, non a livello di altre, ma la cui condizione peggiora e non migliora.