Gaeta.it - Opportunità per ristoratori: il webinar su menù festivi con Giuseppe Buscicchio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’avvicinarsi delletà, isi trovano di fronte a un’importante occasione per attrarre clienti e offrire esperienze culinarie indimenticabili. Per aiutare i professionisti della ristorazione, Unilever Food Solutions ha programmato unintitolato “Il tuodelle Feste”, condotto dal rinomato Executive Chef. Questo evento si terrà martedì 3 dicembre alle ore 15:00 e si propone di fornire spunti utili per la creazione dieleganti e bilanciati, ideali per soddisfare le aspettative dei clienti durante le celebrazioni.Il“Il tuodelle Feste”Ilsi rivolge specificamente ai professionisti del settore ristorativo, offrendo loro la possibilità di apprendere come strutturare unfestivo di alta qualità.