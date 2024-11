Movieplayer.it - Oceania 2, intervista a Giorgia e alle voci italiane: "Bisogna perdersi per ritrovarsi migliori"

"Quando perdi la rotta impari ad utilizzare risorse inaspettate": la cantante ha affrontato una nuova sfida, il doppiaggio. È Matangi, donna-pipistrello che dà una lezione importante a Vaiana. In sala. Sono passati otto anni dalla prima avventura con cui l'abbiamo conosciuta, ma Vaiana non ha perso il suo spirito temerario: in2 accetta una missione ancora più pericolosa e importante. Diretto da Dave G. Derrick Jr., il nuovo classico Disney, arrivato nelle sale, può contare ancora sulleche abbiamo apprezzato nell'originale: a dividersi la protagonista sono sempre Emanuela Ionica nei dialoghi e Chiara Grispo nel canto, mentre Fabrizio Vidale è il semidio Maui. La grande new entry è invece: la cantante doppia Matangi, nuovo personaggio che si rivela fondamentale per la crescita di Vaiana.