Gaeta.it - Nuovo Playlab al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano: Un luogo magico per i più piccoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’innovativa iniziativa si è concretizzata alLeonardo da Vinci di: l’apertura del, uno spazio di 400 metri quadri dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Questoambiente è progettato per stimolare la curiosità e l’amore per latra i più giovani, offrendo loro un’esperienza coinvolgente e formativa.Un approccio educativo all’interno delIl sindaco di, Giuseppe Sala, ha sottolineato l’importanza di creare unspecifico per i piùall’interno del, definendolo una scelta lungimirante. Lo scopo è quello di favorire l’esplorazione e la comprensione del mondo, utilizzando strumenti e modalità adatte all’età infantile. Ilrappresenta un’opportunità fondamentale per instillare nei bambini un atteggiamento attivo rispetto alla, spingendoli a osservare, interagire e raccontare.