Né Di Lorenzo né Buongiorno | l’inamovibile di Conte è un vecchio pupillo di Spalletti

Attualmente, non è il capitano e neanche il nuovo acquisto del Napoli ad essere il calciatore più utilizzato da: ecco chi è Dopo quindici partite stagionali (13 di campionato e 2 di Coppa Italia) si possono trarre alcune conclusioni. E vanno chiaramentestualizzate e approfondite.Tra i calciatori più utilizzati da misterfigura Kvaratskhelia, ma a livello di minutaggio è solo il sesto della rosa del Napoli. Infatti, il georgiano è praticamente sceso in campo in qualsiasi match. Non ha saltato neanche un incontro. Anche in Coppa Italia è stato sfruttato: da titolare contro il Modena, da subentrante contro il Palermo.Tuttavia, va sottolineato che la concorrenza in attacco è spietata e David Neres reclama spazio. Il brasiliano entra sempre e spesso ha sostituito proprio Kvaratskhelia.