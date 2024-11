Thesocialpost.it - Meteo, allerta gialla per nubifragi in cinque regioni

L’Italia si prepara a una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’per venerdì 29 novembre indel Centro-Sud. Piogge, temporali e un clima più freddo caratterizzeranno la giornata, con il Sud e la Sicilia particolarmente colpiti.Leggi anche: 29 novembre: sciopero dei trasporti, il Tar dà ragione a Salvini. Ecco gli orari ridottiLea rischioL’riguarda Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e Sicilia. In queste zone sono previsti temporali intensi e rischio idraulico e idrogeologico. Il Nord sarà risparmiato dalle piogge, con sole prevalente, ma il Centro e il Sud vedranno nuvole e precipitazioni.Nel dettaglio: In Puglia colpite le zone del Gargano, Tavoliere, Sub-Appennino Dauno, Salento e Puglia Centrale. In Calabria, rischio diffuso su versanti ionici e tirrenici, sia settentrionali che meridionali.