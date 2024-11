Sport.quotidiano.net - Lazio fermata dal Ludogorets all’Olimpico. Niente quinta vittoria in Europa League

Roma 28 novembre 2024 - Approccio giusto, avversario non sottovalutato: ma non è bastato a fare la differenza. Lasbatte contro il muro dele non va oltre lo 0-0 all'Olimpico contro i bulgari. Dominio pressoché totale da parte dei biancocelesti a cui manca solo il gol per fare la differenza e ottenere laconsecutiva in. Per gli ospiti invece si tratta del secondo punto in questa competizione. Primo tempo Per la sfida europea Baroni conferma in larga parte le ipotesi della vigilia con un ampio turnover. Davanti a Mandas, la linea a quattro vede Marusic a destra, Pellegrini a sinistra, con la coppia di centrali Gigot e Patric. Guendouzi e Vecino sono i mediani, mentre Dia agisce in trequarti, insieme a Tchaouna e Pedro, alle spalle di Noslin. Dall'altra parte i bulgari vedono Bonmann tra i pali, protetto da una linea a quattro con Witry, Kurtulus, Almeida e Son.