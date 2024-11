La verità di ieri

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non si può credere a una sola parola di ciò che raccontano tv e giornali. Solo bugie. È disperante.Mirta Dall’Ortovia emailGentile lettrice, il clima di menzogna generalizzata, specie se si tratta di Ucraina e Gaza, è ancora più evidente se raffrontato alla relativa libertà di cronaca di non molto tempo fa. Ho rivisto un servizio del Tg2 del 2016 quando, non essendo ancora giunti ordini dagli Usa, le tv dei Paesi vassalli erano un po’ libere. Il giornalista Giovanni Masotti, inviato in Donbass, descrive le crudeltà dell’esercito ucraino sui civili. Il testo diceva: “I 6 milioni di abitanti del Donbass, per lo più di etnia russa, minacciati dal governo filo occidentale nato nel 2014, indicono un referendum. Nascono due repubbliche autonome, osteggiate da Usa ed Europa. La guerra si fa più violenta.