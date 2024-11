Sport.quotidiano.net - Juve: la porta è chiusa, ma ora serve l’attacco. Giuntoli al lavoro

Torino, 28 novembre 2024 – La difesaregge per ora il peso del. Sembra un ossimoro, ma i bianconeri, non prendendo mai gol, consentendo a Motta di muovere le varie classifiche in attesa di poter contare su qualche ritorno in avanti, nella fattispecie Vlahovic, Gonzalez e Milik e cercare di segnare di più. Anche a Birmingham una buona prestazione generale, nella grande emergenza con soli 14 giocatori di movimento e tanti giovani in campo, con qualche chance non sfruttata ma soprattutto con una difesa di ferro, vero punto di forza del mottismontino. C’è chi si divide nelle opinioni, ma resta la capacità delladi rimanere solida di fronte alle emergenze, una mentalità che potrebbe venire buona nella seconda parte di stagione. Motta soddisfatto Thiago Motta è consapevole del momento di difficoltà, con una emergenza infortuni tangibile e concreta e che depotenzia lantus, tanto che ieri non aveva in panchina cinque giocatori di movimento per effettuare tutti i cambi.