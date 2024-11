Tuttivip.it - “Il vero segreto di Lorenzo”. Grande Fratello, la bomba è scoppiata: hanno parlato. “Brutte cose”

Leggi su Tuttivip.it

Ilsembra navigare in acque sempre più agitate. Gli ascolti continuano a precipitare: l’ultima puntata ha registrato appena 1,8 milioni di telespettatori e uno share del 13,9%, un risultato definito “horror”. Eppure, nonostante la crisi, il reality sembra ignorare i possibili colpi di scena che potrebbero risollevare l’interesse del pubblico, preferendo puntare su “coppie, storie e sorprese”, una strategia che rischia di condurlo ulteriormente verso il baratro.Tuttavia, nella casa si nasconde unche potrebbe finalmente riportare l’attenzione sul programma. Un mistero che coinvolge due concorrenti e che, per qualche ragione, non è ancora stato portato alla luce durante le puntate.Nelle ultime settimane, diverse conversazioni nella casalasciato intendere cheSpolverato e Helena Prestes condividano qualcosa di compromettente accaduto prima dell’inizio del reality.