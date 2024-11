Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Va In Pausa: Ecco A Partire Da Quando!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ilsospende la messa in onda per Natale 2024. Scopritornerà e cosa aspettarti dalla programmazione speciale di Rai 1 durante le festività.“Il”, la popolare soap opera italiana ambientata negli anni ’60, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con le sue trame avvincenti e i personaggi ben caratterizzati. Come da tradizione, la programmazione della serie subisce unadurante le festività natalizie, permettendo al pubblico e al cast di godere del periodo festivo.Natalizia 2024Per il Natale 2024, “Il” osserverà unanella sua messa in onda. Secondo le informazioni disponibili, la soap interromperà la trasmissione durante la settimana dal 23 al 27 dicembre 2024. Questo significa che l’ultimo episodio prima dellaandrà in onda venerdì 20 dicembre 2024, mentre la ripresa è prevista per lunedì 30 dicembre 2024.