Il Colorificio fa 80 e si regala un murale

"Attraverso l’arte contemporanea, trasformiamo la nostra facciata più in vista in un simbolo di accoglienza per chi arriva in Repubblica". Due mani che sostengono un cerchio cromatico. ’Il Cerchio della vita’, così, fa bella mostra di sé sulla facciata delSammarinese a Falciano. Ieri l’inaugurazione dell’operaSpectrum Vitae: Successivo/Complementare dell’artistae street artist riminese Basik. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Benedetta Masi, presidente e amministratore delegato diSammarinese Spa, i rappresentanti delle segreterie di Stato all’Industria e al Turismo e Poste; Gian Luca Amici, direttore generale di Poste San Marino e naturalmente Basik, Lucio Bolognesi. "Con il colore – dice Benedetta Masi – e opere monumentali come questa, gli edifici industriali divengono dei veri e propri landmark, capaci di qualificare il territorio e trasmettere bellezza, oltre a messaggi di forte valore sociale e culturale.