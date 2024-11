361magazine.com - Grande Fratello, arriva una nuova inquilina? L’indiscrezione

, presto in arrivo unaconcorrente? Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezione, nella Casa più spiata d’Italia è in arrivo una? Nelle ultime ore Davide Maggio sul suo portale ha lanciato unaindiscrezione che riguarda Miss Italia 2021. Zeudi Di Palma entrerà presto nella Casa e diventerà una concorrente?Leggi anche, il segreto di Lorenzo esce allo scoperto: le reazioni in CasaEcco cosa è emerso dall’ultima indiscrezioneZeudi potrebbe nelle prossime puntate varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà. La bella ed ex Miss Italia è pronta a mettersi in gioco in questaavventura televisiva? La 23enne napoletana impegnatissima nel mondo della moda non sarà di certo l’unica sorpresa di questa edizione in corso.