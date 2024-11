Thesocialpost.it - Frontale tra due auto a Salsomaggiore, muore 40enne: un ferito gravissimo

Grave incidente stradale tra Fidenza e, nei pressi del ristorante Le Querce, in via Parma. Per cause ancora da chiarire, due veicoli si sono scontrati violentemente, coinvolgendo cinque persone. Tragicamente, un uomo di 40 anni ha perso la vita, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario accorso sul posto.C'è anche un minorenneUn altroè in condizioni critiche ed è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale di Parma, mentre altre tre persone, tra cui una ragazza minorenne, hanno riportato lesioni meno gravi e sono state trasferite al Vaio di Fidenza per le cure necessarie.