Agi.it - Frattasi: "Contro i dossieraggi nuove linee guida sull'accesso alle banche dati"

AGI - Una nuova lineaper rafforzare ulteriormente la sicurezza in materia dicritiche, dopo i casi diemersi negli ultimi mesi: a darne notizia è stato il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno, nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazionea digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e PA. Sul tema degli accessi abusivi e improprisensibili,ha ricordato che "aveva già trovato una risposta nel 2019 quando con il Dpcm attuativo della legge perimetro in cui si stabilivano i criteri e le misure con cui poter difendere anche dall'di insider la banca". Ora, ha aggiunto, c'è un "ulteriormente rafforzamento con una mia lineaadottata il 25 novembre, in questa settimana abbiamo implementato questo filone".