Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 28 novembre 2024

di, 28Questa sera, giovedì 28, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Ampio spazio alla rivolta sociale esplosa nel quartiere Corvetto di Milano, dove lo scorso lunedì è morto Ramy Elgaml, diciannovenne egiziano deceduto in un incidente in scooter durante un inseguimento con i Carabinieri. Inoltre, spazio all’economia, con il caro consumi e le difficoltà degli italiani, inasprite dalle festività imminenti. Alla vigilia del Natale, ci si chiede poi se il panettone con la farina di insetti, ultima frontiera dell’industria alimentare, possa diventare parte della tradizione.