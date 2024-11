Ilgiorno.it - Disordini al Corvetto, l’arrestato va ai domiciliari: “Ero lì solo per portare dei fiori per Ramy Elgaml, poi sono stato trascinato nella folla”

Milano, 28 novembre 2024 – Arresticon l'autorizzazione ad uscire per andare a lavorare per il 21enne arrela notte tra lunedì e martedì dalla Polizia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata per ial quartiere. La gip di Milano, Chiara Valori, ha convalidato l'arresto e ha emesso la misura cautelare meno grave rispetto a quella della custodia in carcere richiesta dal pm di turno Paolo Filippini. Il giovane, difeso dal legale Pietro Gilberto Pennisi, ha raccontato che lui quella sera era andato "là perdeiper" e che, poi, si è ritrovato "" e non sarebbe riuscito "ad uscire da quella situazione" die scontri con gli agenti. Ha visto, stando alla sua versione, anche un bus danneggiato, ma lui non avrebbe preso parte a quell'azione.