Ilfattoquotidiano.it - Compra una collana su Temu, poi la scoperta choc: “Il ciondolo era un vero dente marcio di cane, una puzza nauseante”. La denuncia della tiktoker Bella Moscardini

Acquista online unacon, ma le hanno venduto un canino(e) di. È stata una content creator britannica,ad aver raccontato al New York Post di aver effettuato il suo acquisto online su. Una volta giunto il pacco a casa, laconin resina che si è rivelata essere undiin decomposizione.La giovanedel resto sostiene di essersi accorta dell’increscioso resto animale non solo dalla forma, ma soprattutto dall’odore nauseabondo. La ragazza ha mostrato in un video che sulè presente una carie naturale “che mi fa davpensare che sia stato strappato da una bocca”. L’ufficio relazioni pubbliche dell ecommerce ha subito spiegato di poter cambiare la merce venduta: “Suoffriamo una garanzia di rimborso entro 90 giorni per articoli non conformi alla descrizione, danneggiati o non arrivati.