Romadailynews.it - Cina: in corso China Int’l Supply Chain Expo a Pechino (2)

, 28 nov – (Xinhua) – Degli artisti si esibiscono nel padiglione dell’Ungheria alla seconda edizione dellaInternational, in, oggi 28 novembre 2024. La fiera di quest’anno ha come Paese ospite d’onore l’Ungheria. Il suo padiglione mette in mostra le industrie leader, le risorse uniche, il patrimonio culturale, le bellezze paesaggistiche e l’immagine del marchio nazionale del Paese. (Xin) Agenzia Xinhua