Iltempo.it - Canone Rai, la replica di Salvini a FI: "Peace and love". Nessuna crisi

and.". Risponde così il vicepremier e ministro Matteoa chi gli chiede un commento alle parole di Raffaele Nevi di Forza Italia, che ha definito il leader della Lega 'parac**etto".che arriva sulla scia dei contrasti tra i due partiti della maggioranza dopo il voto contrario degli azzurri al taglio delRai, contenuto in un emendamento del Carroccio che voleva portarlo da 90 a 70 euro. Il portavoce nazionale di FI, Raffaele Nevi, aveva affondato: "fa un po' il parac**etto e dice che nel programma c'è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l'emendamento bocciato sulRai", ha detto ad Affaritaliani consigliando alla Lega: "Si dia una calmata, abbassi i toni e torniamo a parlarci di più". Ma il caso è scoppiato, tanto che poi l'azzurro ha corretto il tiro: "Se le mie parole sono suonate offensive permi scuso, travisato il mio pensiero".