Ilfattoquotidiano.it - Auto, la cinese Byd spreme i fornitori, chiesti sconti del 10%. “Nel 2025 battaglia finale sui prezzi”

Da Oriente giungono notizie preoccupanti per le casemobilistiche europee, già in gravi difficoltà. Il colossoByd, primo produttore dielettriche al mondo, ha intenzione di “re” più di quanto già non faccia i suoi, al fine di ridurre i costi di produzione e ribassare ulteriormente i listini. Ha quindi chiesto aidi prepararsi ad accettare nuovi tagli dipoiché, argomenta Byd, lacon la concorrenza si farà ancora più feroce e la casaintende vincerla. La casapianifica nuove campagne promozionali sul mercato interno (il più grande al mondo), con veicoli offerti ascontati nel corso. La strategia è contenuta in una email inviata dall’azienda di cui qualcuno ha diffuso alcuni screen-shot. La richiesta aiè quella di una riduzione del 10% deipraticati, a partire dal prossimo gennaio.