Ilrestodelcarlino.it - Alimenti in ambienti "non idonei", multato fast food a Reggio Emilia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 novembre 2024 – In un controllo effettuato in unitaliano a, i carabinieri del Nas di Parma hanno riscontrato presunte irregolarità igienico-sanitarie e strutturali. Tra le principali criticità riscontrate anche sporcizia diffusa e superficie muraria ingiallita all’interno della cucina, apparecchiature frigorifere con eccessiva formazione di ghiaccio al loro interno e lo stoccaggio delle materie prime in locali non. È emersa inoltre l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo relative al controllo delle scadenze dei prodotti conservati nelle unità refrigeranti. Alcunirisultavano infatti con data di scadenza decorsa di validità e, considerato l’esiguo quantitativo, sono stati smaltiti dal gestore in regime di autocontrollo attraverso il conferimento nei contenitori dei rifiuti.